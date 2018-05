„Safety-Tour“: Spielerisch Sicherheit lernen

2018 wird die „Safety-Tour“ bereits zum 19. Mal österreichweit durchgeführt. Unter zehntausenden Schülerinnen und Schülern wird der begehrte Titel „Sicherste Volksschulklasse“ ermittelt. Im Burgenland finden heuer fünf Vorbewerbe und die Landesausscheidung statt.

In Siegendorf, Neudörfl, Winden am See, Großpetersdorf und Tauka finden die Vorbewerbe statt. Dabei können sich die Schulklassen für das jeweilige Landesfinale qualifizieren. Ziel der sogenannten „Kindersicherheitsolympiade“ ist es, Kindern spielerisch die Themen Sicherheit im Haushalt, Straßenverkehr und bei der Benützung des Computers zu vermitteln.

Im Laufe der Jahre ist die Aktion gewachsen: Im Jahr 2000 hat die „Safety-Tour“ - kurz Kindersicherheitsolympiade - mit einem Vorbewerb und einem Landesbewerb begonnen. Mittlerweile hat sich die Veranstaltung stark vergrößert: 770 Schulklassen und knapp 14.000 Schüler nehmen mittlerweile an der „Safety-Tour“ teil. Das Landesfinale der „Safety-Tour“ findet am 29. Mai in Ritzing statt. Das Bundesfinale geht am 19. Juni in Knittelfeld über die Bühne.