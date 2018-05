Leiche: Identität nicht geklärt, Täter geständig

Die Identität der zerstückelten Frauenleiche, die Mitte April im Neusiedler See gefunden worden ist, ist noch nicht geklärt. Der in U-Haft sitzende Verdächtige habe ein umfangreiches Geständnis abgelegt und die Tötung und Zerstückelung der Frau zugegeben, so die Ermittler am Mittwoch.

Beim Beschuldigten handle es sich um einen 1955 geborenen Österreicher mit Wohnsitz in Wien. Er sei im Oktober 2016 aus einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher bedingt entlassen worden, sagte Verena Strnad, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Sie verwies auf das „massiv einschlägig getrübte Vorleben“ des Mannes.

Täter wollte Leiche „kosten“

Der Beschuldigte habe angegeben, die Frau Ende März in seiner Wohnung in Wien im Streit getötet zu haben. Danach habe er die Leiche mehrfach zerteilt, ins Burgenland gebracht, wo er Pächter einer Seehütte war, und mit einem Elektroboot in die Ruster Bucht transportiert und versenkt. Das alles soll am selben Tag passiert sein, so Strnad über die Aussage des Beschuldigten. In einer Tiefkühltruhe in seiner Wohnung in Wien entdeckten die Ermittler weitere eingefrorene Leichenteile. „Er habe vorgehabt, sie zu einem späteren Zeitpunkt kosten zu wollen“, habe der Verdächtige ausgesagt, berichtete Strnad.

Identität des Opfers noch ungeklärt

Das Opfer soll eine 20-30-jährige Frau sein. Der Beschuldigte hätte sie ein wenig älter eingeschätzt, zwischen 28 und 35 Jahren. Laut ihm soll sie dunkle, rot-schwarze, kurze Haare gehabt haben und zierlich, schlank gewesen sein, „unauffällig“, wie er gesagt haben soll.

Keine Erkenntnisse zu weiteren Straftaten

Laut Landeskriminalpolizei würde auch zu andere, „offenen“ Straftaten ermittelt werden. Bisher gebe es aber keine Erkenntnisse, dass der Beschuldigte auch dafür verantwortlich sei. Es wird weiterhin ermittelt.

Auch Anfragen aus dem Ausland werden entgegengenommen. So hätte man auch durch einen DNA-Abgleich ausschließen können, dass die gefundene Leiche im Neusiedler See Opfer des ungarischen Fleischhackers sei - mehr dazu in Leichenfund: Gerüchte um ungarischen TV-Star.

Hinsichtlich des noch immer ungeklärten Falls „Rosi“ gebe es auch Ermittlungen, bisher aber ohne Erkenntnisse.

Mitte April Leichenteile gefunden

Ein Mann hatte Mitte April den Torso - ohne Unterarme, Beine und Kopf - rund 800 Meter vom Ufer entfernt entdeckt und die Polizei verständigt. Der fehlende Kopf wurde am Abend desselben Tages von Tauchern des Einsatzkommandos Cobra unweit der Fundstelle des Torsos geborgen.

