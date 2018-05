Lebensmittel oft originalverpackt im Müll

Ein Drittel der produzierten Lebensmittel landet im Abfall - oft originalverpackt. In Österreich sind es etwa 577.000 Tonnen. 120.000 Tonnen pro Jahr gehen in der Lebensmittelproduktion verloren, 75.000 in Supermärkten und 170.000 in Restaurants.

Die meisten Lebensmittel werden österreichweit - etwa 200.000 Tonnen - noch immer in den Haushalten entsorgt. 2.600 Tonnen davon landen im Burgenland im Restmüll.

Plastik hat im Biomüll nichts zu suchen

In den 14.000 burgenländischen Tonnen Biomüll finden sich viele Lebensmittel. Sie werden oft sogar originalverpackt entsorgt, sagte der Geschäftsführer des Burgenländischen Müllverbandes, Johann Janisch: „In der Biotonne haben wir leider schon sehr viele Fehlwürfe. Hauptsächlich sind es Plastiksackerl, die verwendet werden. Das ist natürlich sehr schlecht, weil das Plastik dann wieder aussortiert werden muss.“

Gutes oft fälschlich entsorgt

Oft wird das Essbare falsch gelagert oder das Mindesthaltbarkeitsdatum falsch interpretiert und damit eigentlich Gutes einfach entsorgt, statt verzehrt. „Wir haben schon seit längerer Zeit diese Kampagne ‚Lebensmittel verwenden, statt verschwenden‘, sie geht schon über mehrere Jahre. Und spätestens Ende des Jahres werden wir dann die aktuellen Zahlen haben. Dann kann man schauen, ob sich da etwas gegenüber dem Jahr 2013 signifikant verschoben hat“, sagte Janisch.

Jede Österreicherin bzw. jeder Österreicher wirft jährlich etwa 20 Kilogramm Essen weg, heißt auch, dass etwa 300 Euro pro Kopf und Jahr in den Mist wandern. Traurige Spitzenreiter bei der Entsorgung sind Brot, Süß- und Backwaren.

Pläne der EU gegen Lebensmittelverschwendung

Die EU will die Lebensmittelverschwendung bis 2030 halbieren. Außerdem soll die Beschränkung für Lebensmittelspenden aufgehoben werden und die Verwirrung bezüglich der Angaben zum „Mindesthaltbarkeitsdatum“ und zum „Verbrauchsdatum“ von Lebensmitteln beendet werden.

