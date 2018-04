Bauer fand auf Acker scharfe Granate

In Kittsee ist ein Landwirt am Montag bei Arbeiten auf einem Acker auf eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Das Kriegsrelikt war noch intakt und wurde vom Entminungsdienst an Ort und Stelle gesprengt.

Der 44-Jährige bestellte am Montagmorgen sein Feld und legte dabei die Panzergranate frei. Er verständigte die Polizei. Laut Entminungsdienst handelte es sich um eine 8,8 cm deutsche Panzergranate mit intaktem und komplexem Zündsatz. Sie wurde noch am Fundort gesprengt.

LPD Burgenland

Dieser Vorfall zeige, welche Gefahr von Schieß- und Sprengmitteln ausgehen könne, so die Polizei. Sie warnt die Entdecker ausdrücklich davor, solche Kriegsrelikte anzugreifen und zu befördern, sondern rät dazu, immer die nächste Polizeiinspektion zu verständigen.