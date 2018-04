Martin-Kaserne feiert 160-jähriges Bestehen

Seit mittlerweile 160 Jahren gibt es die Martin-Kaserne in Eisenstadt. Am Freitag wurde das Jubiläum mit einem militärischen Festakt gefeiert, zu dem auch die Bevölkerung eingeladen war.

Am 1. Mai 1858 haben die ersten Kadetten die damals neu erbaute Kadettenschule in Eisenstadt bezogen. Gleichzeitig mit dem militärischen Festakt zum 160-Jahr-Jubiläum der Kaserne, wurde am Freitag auch der elfte Traditionstag der Heerestruppenschule in Eisenstadt abgehalten. Dieser Tag erinnert an den Traditionstruppenkörper aus der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, der kaiserlichen und königlichen Kadettenschule Eisenstadt.

ORF

Erinnerungsband offiziell übergeben

Für die Heerestruppenschule ist die Tradition ein wichtiger Anker. So verfügen einige Institute aus ihren Vorgängerorganisationen heraus über geschichtliche Lehrsammlungen ihrer jeweiligen Waffengattungsbereiche, die in permanenter Zusammenarbeit mit dem Heeresgeschichtlichen Museum aktuell gehalten und erweitert werden. Aus dieser Zusammenarbeit entstand auch ein Erinnerungsband, der vom Heeresgeschichtlichen Museum gestiftet und nun offiziell übergeben wurde.

ORF

Der Festakt wurde von der Militärmusik Burgenland, des Insignientrupps der Heerestruppenschule, einer Ehrenkompanie sowie einer Abordnung der Partnerschule aus der Deutschen Bundeswehr umrahmt. Zu Gast waren unter anderem der ehemalige Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) sowie Generalsekretär Wolfgang Baumann.

