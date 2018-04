Nach Sturz von Leiter schwer verletzt

Auf einer Baustelle in Eisenstadt ist es laut Landessicherheitszentrale am Montag zu einem Arbeitsunfall gekommen: Ein Arbeiter soll sich dabei schwer verletzt haben.

Der Mann sei von einer sehr hohen Leiter gestürzt, hieß es am Dienstag von der Landessicherheitszentrale. Das Unfallopfer wurde mit dem Notarztwagen in den Schockraum des Krankenhauses in Eisenstadt gebracht.