Familienministerin auf Burgenland-Besuch

Juliane Bogner-Strauss (ÖVP), Ministerin für Frauen, Familie und Jugend, hat am Montag auch einen Kindergarten in Kleinhöflein besucht. Dort sprach sie sich für mehr naturwissenschaftliche Inhalte schon in den Kindergärten aus.

Demnächst soll im Kindergarten in Kleinhöflein ein eigener Raum eingerichtet werden, in dem sich die Kinder mit Naturwissenschaft beschäftigen können. Thomas Steiner (ÖVP), Bürgermeister von Eisenstadt, freut das: „Es wird ein Raum sein, den wir, was den Bereich MINT-Kompetenzen betrifft, sehr professionell ausstatten möchten, wo wir den Kindern den Zugang zur Technik, Mathematik und Informatik spielerisch näher bringen wollen.“

ORF

Berufe der Zukunft schon im Kindergarten

Das gefällt auch Ministerin Juliane Bogner-Strauss (ÖVP), die am Montag mit ihrem Parteikollegen Steiner quer durchs Burgenland unterwegs war: „Das sind die Berufe der Zukunft, und ich glaube, damit kann man schon im Kindergarten anfangen.“

Mehr Männer im Kindergarten

Die Arbeit im Kindergarten ist momentan eher eine Frauen-Domäne - Männer als Kindergartenpädagogen findet man sehr selten. Das soll sich laut Ministerin Bogner-Strauss bald ändern, denn das wäre auch für die Kinder positiv.

ORF

Stärkere Zusammenarbeit zwischen Gemeinden

Bogner-Strauss war am Montag auch im Südburgenland unterwegs. Weil dort die Kinderbetreuung für Kinder und Kleinkinder für die Familien nicht immer einfach zu bewerkstelligen ist, fordert die Ministerin eine noch stärkere Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

