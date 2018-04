Ideen für Zukunft der alten PÄDAK

Die ehemalige PÄDAK im Wolfgarten in Eisenstadt steht seit 2007 leer. Der Zahn der Zeit nagt an dem Gebäude, das der Diözese Eisenstadt gehört. Ideen von Studierenden der TU Wien für die weitere Nutzung werden am Mittwoch bei einer Podiumsdiskussion präsentiert.

Die ehemalige PÄDAK im Wolfgarten in Eisenstadt ist ein typischer Vertreter für den Baustil der 1960er-Jahre: Sichtbeton, große Fensterflächen und einfache, klare Linien prägen den Bau des Architekten Josef Patzelt.

Zechner: Stabiler baulicher Zustand

Mittlerweile steht das Gebäude schon mehr als zehn Jahre leer. Die Diözese Eisenstadt habe noch nicht entschieden, ob sie den Bau erhalten wolle oder nicht und halte sich alle Möglichkeiten offen, sagte der leitende Baukurator und Diözesankonservator Markus Zechner.

Die PÄDAK sei an sich in einem stabilen baulichen Zustand, natürlich gebe es altersbedingte Schwächen und Schäden. „Aber wir haben in den letzten Jahren durch laufende Instandhaltungsmaßnahmen einmal versucht, das Objekt zu konservieren, um für weiter Entscheidungen und für die Zukunft uns alle Wege offenzuhalten“, so Zechner.

„Höchst bemerkenswerte bauliche Schöpfung“

Um die Möglichkeiten für eine Nutzung des Gebäudes auszuloten, kooperierte die Diözese mit der TU Wien. Für den TU-Institutsvorstand am Lehrstuhl für Denkmalpflege und Bauen im Bestand, Nott Caviezel, ist die ehemalige PÄDAK eine „höchst bemerkenswerte bauliche Schöpfung“.

Kooperation mit TU-Studentinnen und TU-Studenten

Die Studentinnen und Studenten beschäftigten sich ein Semester lang mit dem Projekt, verbrachten einige Tage in Eisenstadt und entwickelten Pläne dafür entwickelt, wie der Bau erhalten und mit Leben erfüllt werden könnte. Es seien spannende Ideen, die auch wieder dem Bildungsbereich zuzuordnen seien, aber auch touristische und wirtschaftliche Ansätze seien in vielen Projekten vorhanden, so Zechner.

Podiumsdiskussion am Mittwoch

Die Arbeiten der Studenten werden am kommenden Mittwoch ab 19.00 Uhr im Martinussaal der Dompfarre Eisenstadt präsentiert. Dabei gibt es auch eine Podiumsdiskussion, an der Bauexperten ebenso wie Bischof Ägidius Zsifkovics teilnehmen werden.

