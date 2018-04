Verkehrsunfälle am Nachmittag: Fünf Verletzte

Mehrere Unfälle haben am Freitag die Einsatzkräfte bei Rettung, Polizei und Feuerwehr im Burgenland beschäftigt. Zu den Unfällen ist es in Steinberg und in Eisenstadt gekommen.

Auf der B50 in Steinberg (Bezirk Oberpullendorf) kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Auto - die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. In Eisenstadt kam es im Kreisverkehr bei der Mattersburger Straße zu einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter. bei dem Unfall wurden insgesamt drei Menschen verletzt, sie wurden allesamt ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

RK Mattersburg/Benjamin Skolik

Auch gestern Abend ist es in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Assistenzsoldat ist bei einem Verkehrsunfall vom Auto einer 51-jährigen Frau erfasst worden. Der Soldat wollte einen Autolenker kontrollieren, der auf der Autobahnabfahrt gehalten hatte. Beim Überqueren der Straße wurde der Soldat dann von dem nachkommenden Auto erfasst. Laut Landessicherheitszentrale wurde der Mann schwer verletzt.