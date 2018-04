nordburgenland plus startet Fotowettbewerb

Der Verein LAG nordburgenland plus bietet eine neue Natur-Genuss-Karte mit Informationen über Naturerlebnisse und Kulinarik in der Region. Außerdem startete am Montag ein Fotowettbewerb für einen Jahreskalender.

Der Verein nordburgenland plus gehört zur Lokalen Aktionsgruppe (LAG) nordburgenland plus, mit 69 Gemeinden der Bezirke Neusiedl, Eisenstadt und Mattersburg. Umgesetzt wird das EU-Förderprogramm Leader im Nordburgenland.

Bessere Vermarktung der Regionen

Jetzt wurde zum zweiten Mal eine Natur-Genuss-Karte aufgelegt, mit Natur- und Kulinariktipps, sagte LAG-Obmann, Landtagspräsident Christian Illedits (SPÖ). Allgemein gehe es um die bessere Vermarktung der Regionen: „Unsere Aufgabe als LAG ist es, auf der einen Seite Projekte zu fördern, auf der anderen Seite natürlich Vernetzungen anzubieten.“

ORF

„Regionen leben von innovativen Unternehmern“

Hans Bauer von Wein & Prosciutto Pöttelsdorf meinte dazu: „Regionen leben von Unternehmen mit Leuten, die innovativ und leidenschaftlich sind und gute Sachen produzieren.“ Michael Strobl, Geschäftsführer des Restaurants „Grenadier“ auf der Burg Forchtenstein, findet die Aktion interessant: „Damit können sich die Betriebe noch besser präsentieren.“

ORF

Fotos für regionalen Jahreskalender gesucht

Am Montag startete ein Wettbewerb, bei dem beim Verein nordburgenland plus Fotos aus der Region eingereicht werden können. Die schönsten Bilder sollen in einen Jahreskalender für das Jahr 2019 aufgenommen werden - auch eine Form der besseren Vermarktung des Nordburgenlandes, wie es heißt.

