Alkolenker schlief während der Fahrt ein

Ein Alkolenker ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Neutal (Bezirk Oberpullendorf) verletzt worden. Der 20-Jährige war nach seinen Angaben während der Fahrt auf der Burgenland Schnellstraße (S31) eingeschlafen.

Der Mann schlief ein, kam rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Leitschiene. Dabei überschlug sich der Wagen und blieb auf der ersten Spur auf dem Dach liegen, teilte die Polizei mit.

Alkotest verlief positiv

Der junge Mann konnte sich nach dem Unfall gegen 20.30 Uhr in Fahrtrichtung Mattersburg selbstständig aus dem total zerstörten Auto befreien. Er wurde leicht verletzt in das Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest verlief positiv, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag in einer Aussendung.

Auto gegen Motorrad in Krensdorf und Weppersdorf

Ebenso ein Verkehrsunfall ereignete sich Freitagabend zwischen Markt St.Martin und Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf). Ein Auto und ein Motorrad stießen zusammen. Eine Person wurde verletzt.

Zu einer Kollision zwischen Motorrad und Auto kam es Samstagvormittag auch in Krensdorf. Laut Landessicherheitszentrale wurde eine Person schwer verletzt.

Elektrofahrradlenker gegen Pkw in Podersdorf

Eine Kollision mit einem Pkw endete für einen 84-jährigen Elektrofahrradlenker am Freitagabend in seinem Heimatbezirk Neusiedl am See im Krankenhaus. Der betagte Mann wurde bei dem Zusammenstoß an einer Kreuzung in Podersdorf auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich einen Bruch am rechten Knöchel zu, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag in einer Aussendung.

Der Elektrofahrradlenker wollte den Angaben zufolge kurz vor 18.30 Uhr von der L205 links in die Pater-Adalbert-Winkler-Gasse einbiegen, als eine 54-Jährige mit ihrem Auto von dieser Gasse nach links in die L205 fahren wollte. Dabei wurde die Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See durch die tief stehende Sonne geblendet und geriet mit ihrem Wagen zu weit in den Kreuzungsbereich. Es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.