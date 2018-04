Leiche ohne Kopf im Neusiedler See gefunden

Freitagmittag ist im Neusiedler See bei Rust ein Teil einer Leiche entdeckt worden. Die weibliche Leiche - ohne Kopf und Arme - wurde von einem Mann zwischen dem Schilfgürtel und einer Seehütte in der Ruster Bucht gefunden.

Die Leiche wurde am Freitag gegen 11.30 Uhr gefunden. Der Fundort, eine Seehütte, befindet sich weit außerhalb in der Ruster Bucht in der Nähe des Schilfgürtels. Landespolizeidirektion und Landessicherheitszentrale bestätigten den Fund gegenüber dem ORF Burgenland. Es handle sich dabei um einen weiblichen Torso - ohne Kopf, Unterarme und Beine - der auf dem Wasser getrieben sei, so Polizeisprecher Helmut Greiner.

Der Torso wurde geborgen. Laut Greiner wurde der Torso erst nach kriminaltechnischer Untersuchung als Teil einer menschlichen Leiche identifiziert. Das Einsatzteam war am Freitag in der Ruster Bucht, um mögliche Spuren zu sichern. Ein Leichenspürhund und Polizeitaucher wurden angefordert. Die Polizei will in einem weiteren Schritt nun Vermisstenfälle sichten, um die Identität und mögliche Zusammenhänge zu klären.