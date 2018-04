Outlet Parndorf: Umsätze mit Nicht-EU-Besuchern

Das Outlet Center in Parndorf besteht seit 20 Jahren. Beinahe sechs Millionen Kunden haben das Outlet im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/2018 besucht. Unter ihnen sind Österreicher, Ungarn und Slowaken, aber auch Besucher von außerhalb Europas.

Seit Eröffnung im Jahr 1998 entwickelte sich das Designer Outlet in Parndorf zum größten Outlet in Mitteleuropa. Seit dem Start gab es 61 Millionen Besucher. Wer durch das McArthur Glen Designer Outlet in Parndorf schlendert, erlebt dort eine wahre Sprachenvielfalt. Die Österreicher sind unter den Kunden zwar immer noch in der Mehrheit, aber die Zahl der Besucher aus dem Ausland wächst dramatisch, sagte Center-Manager Mario Schwann.

„Die größte Gruppe sind Kunden aus China, aber auch die Kunden aus Russland legen zu. Man kann sagen, dass wir seit einem dreiviertel Jahr verstärkt Kunden aus Russland haben“, so Schwann. Bei den Russen und Chinesen beträgt der Kundenzuwachs im Jahresvergleich rund 35 Prozent, bei Koreanern 17 Prozent. Auch Kunden aus Indien, Israel und der Ukraine kommen immer häufiger nach Parndorf zum Einkaufen.

ORF

Derzeit 1.800 Mitarbeiter

Eröffnet wurde das Outlet Center vor fast genau 20 Jahren. Seither wuchs das Einkaufszentrum stark und mit einer Fläche im Ausmaß von fünf Fußballfeldern ist es das größte Mitteleuropas. Auch die Zahl der Arbeitsplätze nahm stark zu, sagte Schwann.

„Grundsätzlich haben wir zur Zeit 1.800 Mitarbeiter beschäftigt. Wir haben immer Luft nach oben, vor allem, wenn wir den Servicegedanken bei den Markenpartnern weiter hervorheben wollen. Ich bin zuversichtlich, da werden sicher noch einige Jobs in der Zukunft angeboten werden“, so der Center-Manager. Im Outlet Center gibt es 160 Marken-Geschäfte, besonders für Kleidung, Sportartikel und Schuhe. Sie werben mit Rabatten von 30 bis 70 Prozent vom Normalpreis. Dafür gibt es hauptsächlich Artikel aus der Vorsaison.