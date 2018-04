Betrüger in Ungarn festgenommen

Die ungarische Polizei hat am Dienstag einen von der Staatsanwaltschaft Graz gesuchten 40-Jährigen festgenommen und beim Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) den burgenländischen Behörden übergeben.

Der Mann aus Rumänien wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht. Dem 40-Jährigen werden mehrere strafbare Handlungen gegen das Eigentum, sowie schwerer Betrug vorgeworfen, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch.

Die österreichischen Beamten überprüften die Daten des Rumänen und brachten ihn in die Justizanstalt Eisenstadt. Der 40-Jährige soll nun nach Graz überstellt werden.