Mehr als 103.000 Beschäftigte im März

Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist im März im Vergleich zum Vorjahr um 9,1 Prozent zurückgegangen. Auch im Burgenland ist die Zahl an Arbeitslosen weiter gesunken, und die Zahl der Beschäftigten auf mehr als 103.000 gestiegen.

Im Burgenland ist die Zahl an Arbeitslosen im März im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent gesunken. 9.720 Menschen sind derzeit ohne Beschäftigung, dazu kommen noch rund 2.000 AMS-Schulungsteilnehmer. Erfreulich seien die Zahlen bei den Jugendlichen, hieß es seitens des AMS Burgenland. Die Anzahl der Arbeitslosen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren ist im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent zurückgegangen.

Zahl der Langzeitarbeitslosen gesunken

Auch die Anzahl der Langzeitarbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken, und zwar um 14 Prozent. Geringe Rückgänge zeigen auch die Zahlen bei älteren Arbeitsuchenden ab 50 Jahren. Für sie könnte sich die Arbeitsmarktsituation aber in den kommenden Monaten verschlechtern, hieß es vom AMS.

Der Grund dafür seien die von der ÖVP-FPÖ Regierung angekündigten Kürzungen der AMS-Förderungen, vor allem die Streichung der Aktion 20.000. Österreichweit ist fast jeder dritte Arbeitslose älter als 50 Jahre.

Auffallend rückläufig war die Arbeitslosigkeit in den Bereichen Tourismus und Produktion. Mehr Arbeitslose gab es im März hingegen in der Baubranche, und zwar um fast elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Grund dafür war der späte Wintereinbruch, hieß es vom AMS.

Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) sprach am Dienstag von einem soliden Arbeitsmarkt-Niveau. In einer Aussendung verwies er auf den Rekord an neuen Lehrstellen und den Rückgang bei den Langzeitarbeitslosen.

