Wiesen: Lkw in Wiese gerutscht und versunken

Zu einer Lkw-Bergung sind am Freitagvormittag zwölf Feuerwehrmitglieder in Wiesen ausgerückt. Das tonnenschwere Fahrzeug kam von der steilen, schmalen Straße ab und versank mit der Vorderachse in der feuchten Wiese.

Der Lkw wollte auf einer sehr steilen, einspurigen Straße zu einem Wohnhaus zufahren und Einparken. Dabei sank er in einer Wiese ein und kam fast quer zur Fahrbahn zu stehen. Der Fahrer konnte weder nach vor noch zurück fahren.

Unter Aufsicht Straße verlassen

Die Einsatzkräfte rückten mit einem Unimog und einer Abschleppstange an um Hilfe zu leisten. Anschließend griffen alle zusammen und halfen der Firma die Möbelstücke vom Lkw zu entladen und ins Haus zu tragen. Danach konnte der Lkw unter Aufsicht der Feuerwehr das steile Straßenstück verlassen und das Fahrzeug auf ebenem Boden parken.