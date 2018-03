Bankomatdiebstahl in Trausdorf

Aus einem Lebensmittelmarkt in Trausdorf im Bezirk Eisenstadt-Umgebung haben unbekannte Diebe in der Nacht auf Mittwoch einen Bankomaten gestohlen. Laut Polizei ist noch nicht bekannt, wie viel Geld in dem Bankomaten war.

Die unbekannten Täter zwängten gegen 1.00 Uhr Mittwochnacht mit einem Krampen das Glasfoyer des Supermarktes auf. In weiterer Folge entwendeten sie den freistehenden Geldautomaten. Der Bankomat wurde vermutlich mittels Gurt und einem hubraumstarken Fahrzeug aus der Verankerung gerissen und anschließend in ein Fahrzeug verladen.

ORF/Kanitsch

Hinsichtlich der Schadenshöhe im Bereich des Supermarktes und des Bankomaten samt Geldbeute war Mittwochfrüh noch nichts bekannt. Es gibt auch keine Hinweise auf ein eventuelles Fluchtfahrzeug.