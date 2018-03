Messerattacke: Lehrling weiter in U-Haft

Die U-Haft für jenen 17-jährigen Lehrling, der vor rund drei Wochen in Eisenstadt mit einem Messer auf einen 16-Jährigen eingestochen haben soll, ist verlängert worden.

Sofern nicht vorher Anklage erhoben werde, gebe es in vier Wochen die nächste Haftprüfung, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, Verena Strnad, am Dienstag einen Onlinebericht der Tageszeitung „Kurier“. Die Untersuchungshaft war am 11. März verhängt worden - Mehr dazu in U-Haft nach Messerattacke in Eisenstadt verhängt. Als Gründe wurden damals der Verdacht des versuchten Mordes sowie Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr angegeben.

Zu der Messerattacke soll es nach einem Streit zwischen den beiden Jugendlichen - diese absolvierten in Eisenstadt ihre Berufsschulausbildung - gekommen sein - Mehr dazu in Messerstecherei: Staatsanwalt beantragt U-Haft. Der 16-Jährige erlitt Verletzungen im Brust- und Bauchbereich und musste operiert werden. Laut „Kurier“ konnte er vor den Osterferien wieder den Unterricht besuchen.