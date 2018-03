Gedenken an Massaker von Rechnitz

In Rechnitz wurde am Sonntag der jüdischen ungarischen Zwangsarbeiter gedacht, die während des Südostwallbaus von Nationalsozialisten im März 1945 ermordet wurden. 120 Menschen nahmen an der Gedenkfeier teil.

Unter den Gästen der Gedenkveranstaltung waren Vertreter der österreichischen und ungarischen Kultusgemeinden, der evangelische und katholische Pfarrer von Rechnitz sowie Kommunal- und Landespolitiker. Die Gedenkfeier stand unter dem Motto „Auf der Suche nach der Wahrheit“.

ORF

Suche nach Grab wird nicht enden

Beim Kreuzstadl sind 1945 bei einem Massaker 180 Juden erschossen worden. Ihr Massengrab konnte bis heute nicht gefunden werden - mehr dazu in Suche nach Massengrab ergebnislos. Man werde trotzdem nie aufhören, dieses Massengrab der Ermordeten zu suchen, so Arie Folger, Oberrabbiner der Kultusgemeinde Wien.

ORF

Man werde „das nicht aufzugeben, zu suchen und zu suchen, bis die Wahrheit aufgedeckt wird. Sichtbar für alle, dass es eine Grabstätte gibt und sodass niemand, dieses Verbrechen verneinen kann. Dass auch hier die Wahrheit fest für die Ewigkeit steht“, so Folger. Wissenschaftler aus Österreich und Ungarn wollen nun nach erneuter Auswertung der vorhandenen Unterlagen und Akten die Suche nach dem Massengrab wieder aufnehmen.