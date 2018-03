Nova Rock: Rotes Kreuz sucht Sanitäter

Von 14. bis 17. Juni findet das Nova Rock bei Nickelsdorf statt. Seit 2005 zieht das Festival zigtausende Besucher an. Um einen reibungslosen Ablauf kümmert sich das Rote Kreuz. Für den heurigen Event sucht die Bezirksstelle Neusiedl am See noch Rettungs-Sanitäter.

Das Novarock ist Österreichs größtes Rockmusik-Festival - für das Rote Kreuz Burgenland auch der mit Abstand größte Sanitäts-Einsatz. 130 ehrenamtliche Sanitäterinnen und Sanitäter sind täglich im Einsatz. Dazu kommen noch sieben bis acht Notärzte, sie sind gleichzeitig und rund um die Uhr auf den sogenannten Pannonia Fields im Einsatz.

Rotes Kreuz Burgenland/Dokuteam Neusiedl/Gröller

Für die diesjährige Veranstaltung werden noch freiwillige Rettungs-Sanitäter gesucht. „Es gibt noch unbesetzte Dienste, vor allem Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Die Wochenenden sind ganz gut besetzt, aber auch da fehlen uns noch ab und zu Leute“, erklärt Thomas Wallner, Landesgeschäftsführer des Roten Kreuzes.

Hilfe von Kollegen aus den anderen Bundesländern

Wallner hofft auf die Mithilfe der benachbarten Landesorganisationen. In den vergangenen Jahren wurden die Sanitäter von Kollegen aus Niederösterreich und der Steiermark unterstützt. „Vom einfachen Pflaster bis zu doch schwerer verletzten Leuten: Wir haben beim Nova Rock so ziemlich alle Hilfsleistungen, die man so braucht. Und das macht es auch so spannend“, sagt Thomas Wallner. Das Rote Kreuz hat auch in den sozialen Medien - wie etwa Facebook - einen Aufruf gestartet. Die genauen Informationen gibt es in der Bezirksstelle Neusiedl am See.