Gesuchter Slowake bei Kittsee festgenommen

Der Polizei im Burgenland ist ein wegen versuchtem Raub gesuchter Mann bei einer Kontrolle auf der Nordostautobahn A6 bei Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) ins Netz gegangen. Die Beamten hatten den Wagen des 35-jährigen Verdächtigen am Freitagnachmittag angehalten.

Im Zuge der Kontrolle stellten sie schließlich fest, dass gegen den Mann eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien bestand. Der 35-jährige Slowake dürfte laut Polizei außerdem alkoholisiert unterwegs gewesen sein, verweigerte allerdings einen Alkomatentest. Der Verdächtige wurde daher auch angezeigt und zur weiteren Amtshandlung zur Raubgruppe des Landeskriminalamtes Wien überstellt, teilte die Exekutive heute, Sonntag mit.