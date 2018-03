Wiesberger schlägt Weltranglisten-Ersten

Golfprofi Bernd Wiesberger hat beim Matchplay-Championship-Turnier in Texas eine Sensation geschafft: Der Oberwarter feierte im ersten Gruppenspiel einen Sieg gegen den Titel-Verteidiger und Weltranglisten-Ersten Dustin Johnson.

Die besten 64 Golf-Profis der Welt kämpfen bei diesem Turnier in Austin um den Sieg und ein Preisgeld in Höhe von zehn Millionen Euro. Gespielt wird in 16 Vierer-Gruppen Mann gegen Mann. Wer in den direkten Duellen von den 18 Löchern mehr für sich entscheiden kann, der gewinnt die Partie. Bernd Wiesberger konnte zum Auftakt gegen den US-Amerikaner Dustin Johnson mit drei Löchern Vorsprung gewinnen.

Wiesberger „ziemlich happy“

Johnson ist Titel-Verteidiger und die aktuelle Nummer eins der Golf-Weltrangliste. Er habe immer gewusst, dass das eine schwierige Partie werden werde, doch er sei relativ entspannt in die Runde gegangen: „Ich habe gewusst, ich kann im Endeffekt nur gewinnen.“ Ein Sieg sei ein Sieg und daher sei er mit dem ersten Tag ziemlich happy.

Im zweiten Gruppenspiel trennten sich der US.-Amerikaner Kevin Kisner und der Kanadier Adam Hadwin unentschieden. Bernd Wiesberger trifft jetzt auf Kisner und dann auf Hadwin. Nur der Gruppensieger steigt in die K.o.-Phase der besten 16 auf.