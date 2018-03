Julia Dujmovits: Abschied im Baströckchen

Im Snowboard-Weltcup präsentierte sich Julia Dujmovits bei ihrem letzten Einzelbewerb der Karriere im Baströckchen. Sportlich gesehen verlief es für die Sulzerin beim Weltcup mittelprächtig.

Dujmovits’ Liebe zu Hawaii, wo sie zuletzt immer mehrere Monate lang die Sommervorbereitung absolvierte, ist bekannt. Beim Parallel-Slalom belegte Dujmovits am Samstag in Winterberg den 15. Platz. Sie scheiterte im Achtelfinale an der Russin Zavarzina. Im Gesamtweltcup belegte Dujmovits den vierten Platz. Der Tagessieg ging an Selina Jörg aus Deutschland.

ORF

Im Snowboardcross-Weltcup konnte Sebastian Jud aus Mühlgraben das beste Ergebnis in ndieser Saison einfahren. Er scheiterte nur knapp im Achtelfinale und wurde 30. Sieger wurde Nate Holland aus den USA.

