Start des Liszt Festivals in Raiding

Am Freitag startet in Raiding (Bezirk Oberpullendorf) das Liszt Festival. Der Liszt-Verein feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird Boris Bloch am historischen Erard Flügel eröffnen.

Pianist Boris Bloch wird anlässlich des 50-jährigen Bestandsjubiläums des Liszt-Vereins am Freitag erstmals den historischen Erard Flügel – einen Hammerflügel aus dem Jahr 1852, auf dem Liszt selbst konzertiert hat – im Konzertsaal zum Klingen bringen. Als besonderer Höhepunkt gilt dabei der Klangvergleich: Die Werke werden abwechselnd am modernen Flügel als auch am historischen Erard-Flügel von 1852, auf dem Franz Liszt häufig für die Comtesse Mercy D’Argenteau auf Schloss Lüttich in Belgien gespielt hat, erklingen.

Liszt und Strauss - eine Gegenüberstellung

Die Brüder Johannes und Eduard Kutrowatz halten seit zehn Jahren die Intendanz des Liszt-Festivals. Anlässlich des Jubiläums werden das neue „Liszt Festival Orchester“, Carl Orffs zeitlos beeindruckendes Werk „Carmina Burana“ präsentiert und die beiden „Superstars“ des 19. Jahrhunderts – Liszt und Strauss – einander gegenübergestellt. Erstmals wird beim Liszt Festival auch Musik-Theater geboten: Andrea Eckert gastiert mit ihrer Erfolgsproduktion „Meisterklasse Maria Callas“ in Raiding.

Künstlerinnen bilden Eckpfeiler

Weibliche Stars bilden einen wesentlichen Eckpfeiler des Liszt-Festival-Programms 2018: Geigenvirtuosin Lidia Baich, die Pianistinnen Lilya Zilberstein und Beatrice Berrut sowie die Gesangssolistinnen Ildiko Raimondi und Elisabeth Kulman konzertieren in Raiding. Den Zyklus der Meisterpianisten runden schließlich Boris Giltburg und Alexei Volodin ab.

Debüt und Wiedersehen

Ein Debüt beim Liszt Festival gibt das „Liszt - Trio Wien“ und ein Wiedersehen und -hören gibt es mit dem Wiener Kammerchor, den philharmonischen Bläsern von „Phil Blech“, den Tanzgeigern sowie dem Orchester „Wiener Akademie“ unter Martin Haselböck.