Polizei warnt vor Devisen-Betrügern

Die burgenländische Polizei warnt vor Betrügern, die mit einem Devisen-Trick ihre Opfer abzocken wollen. Die beiden Männer versuchen, eine alte rumänische Währung, die nicht mehr gewechselt wird, in Euro umzutauschen.

In Oberpullendorf entstand einer 39-Jährigen laut Polizei durch die Betrüger ein Schaden von 350 Euro. Der Vorfall hatte sich bereits am 4. März ereignet. Die Betrüger hatten die Frau gebeten, 2.000 rumänische Lei gegen 350 Euro zu tauschen, da sie dringend tanken müssten. Die 39-Jährige ging auf den Tausch ein, stellte aber im Nachhinein fest, dass die Währung nicht mehr von Banken angenommen wird. Kurz zuvor hatten die Täter den Trick auch bei zwei Burschen in Lockenhaus (Bezirk Oberpullendorf) probiert, waren aber erfolglos geblieben.

Da es in benachbarten Bundesländern bereits zu ähnlichen Vorfällen gekommen sei, werde ausdrücklich gewarnt, Devisen privat zu wechseln, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland. Wer etwas Verdächtiges bemerkt, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Die Betrüger sind mit einem silbernen oder grauen Audi A6 älteren Baujahrs mit rumänischem Kennzeichen unterwegs.