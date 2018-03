Erstes Storchen-Duo der Saison in Rust gelandet

In der Storchenstadt Rust sind an diesem Wochenende die ersten beiden Störche aus ihrem Winterquartier zurückgekehrt. Es dürfte sich um die ersten Rückkehrer im Nordburgenland handeln.

Bereits Anfang Februar in Eisenzicken (Bezirk Oberwart) der erste Storch der Saison gesichtet wurde - mehr dazu in Erster Storch in Eisenzicken gelandet, kommen die Störche nun offenbar auch im Nordburgenland wieder aus ihrem Winterquartier zurück.

Storchenverein Rust/Josef Karassowitsch

Ersten Störche über den Dächern von Rust

Wie der Storchenverein Rust am Sonntag mitteilte, seien die ersten beiden Störche an diesem Wochenende wieder in die Storchenstadt am Neusiedler See zurückgekehrt. Die Störche seien am Sonntagmorgen über den Dächern von Rust gesichtet worden, bestätigte der Obmann des Storchenvereins Josef Karassowitsch. Man sei sehr stolz und freue sich die ersten Störche heuer in Rust begrüßen zu können. Bei einem der Ankömmlinge dürfte es sich um den Vater eines Winterstorchs handeln, der das ganze Jahr über in Rust geblieben ist. Den Störchen gehe es prächtig, so Karassowitsch. In den vergangenen Jahren ließen sich jeweils 17 Storchenpaare in Rust nieder.

Storch im Südburgenland hat Winter überstanden

Es dürfte sich aber in der heurigen Saison nicht um die ersten Störche im Burgenland handeln. Jener Storch der Anfang Februar in Eisenzicken gesichtet worden sei, sei ein Neuankömmling, der dann nach Unterwart (Bezirk Oberwart) weiter gezogen sei. Das Tier habe den Winter und die kalten Temperaturen offenbar gut überstanden, sagte Karassowitsch.