Trummer als GVV-Präsident wiedergewählt

Der Sozialdemokratische Gemeindervertreterverband GVV hat am Samstag in Raiding seine Landeskonferenz abhalten. Präsident Erich Trummer stellte sich der Wiederwahl und wurde in seiner Funktion bestätigt.

Insgesamt 302 Delegierte machten bei der Landeskonferenz des GVV in Raiding (Bezirk Oberpullendorf) von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Der amtierende Präsident Erich Trummer erhielt insgesamt 299 Stimmen. Trummer ist auch Bürgermeister der mittelburgenländischen Gemeinde Neutal (Bezirk Oberpullendorf).

ORF/Lena Pavitsich

„Eine gewaltige Rückenstärkung“

In einer ersten Stellungnahme sagte Trummer, dass er das Ergebnis dieser Wahl auch als großen Auftrag mitnehme. Das sei gar keine Frage. Es gehe immer um die Zukunft, insofern sei das eine gewaltige Rückenstärkung, um auch weiterhin für die Gemeinden einzutreten und weiterhin starke Stimme im Land, aber auch im Bund zu sein, so Trummer. Man werde mit vollem Einsatz für die burgenländischen Gemeinden weiterarbeiten.

Die finanziellen Mittel seien ein Thema, wenn man nur an das Thema Pflege und die Pflegeregressabschaffung denke. Hier müssten auch Finanzierungsmöglichkeiten seitens des Bundes geschaffen werden. Ansonsten könnten das Land und Gemeinden alleine nicht stemmen, so Trummer. Das zweite Thema sei ein Bürokratieabbau. Es gelte die Verwaltung effizienter zu machen, damit man auch wieder gestalten könne und weniger Verwalter sei, sagte Trummer.

ORF/Lena Pavitsich

Auch Stellvertreter bestätigt

Trummer ist seit fünf Jahren Präsident des Gemeindevertreterverbandes. Auch seine drei Stellvertreter Werner Friedl, Inge Posch-Gruska und Renate Habetler wurden in ihren Ämtern bestätigt. Der GVV vertritt im Burgenland die Anliegen von insgesamt 83 SPÖ-Bürgermeistern. An der Landeskonferenz in Raiding haben unter anderem auch Landeshauptmann Hans Niessl und die SPÖ-Landesräte Hans Peter Doskozil, Norbert Darabos, Astrid Eisenkopf und Verena Dunst teilgenommen.