Modernisierter Abholmarkt eröffnet

Die Kastner-Gruppe ist laut Eigendefinition der größte Lebensmittelgroßhändler im Burgenland. Der Gastronomie-Abholmarkt in Eisenstadt ist eineinhalb Jahre bei laufendem Betrieb modernisiert worden. Jetzt ist der Markt offiziell eröffnet worden.

An den zwei Standorten in Eisenstadt und Jennersdorf werden mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt. Die Fassade des neuen Kastner-Abholmarktes ist ein Blickfang, der für Aufmerksamkeit sorgt. Das Familienunternehmen will damit ganz bewusst einen künstlerischen Akzent setzen.

ORF

„Die Fassadengestaltung ist eine Referenz an die Region. Die Rohre auf dem Dach sind ein Symbol an das Schilf des Neusiedler Sees und die Wellen auf der Parkplatzüberdachung sind Symbol für das Wasser des Sees. Das steht für Biodiversität und Nachhaltigkeit, wofür auch wir als Unternehmen stehen“, sagte Geschäftsführer Christof Kastner.

ORF

5,2 Millionen Investition

Eineinhalb Jahre lang haben die Umbau- und Erweiterungsarbeiten bei laufendem Betrieb gedauert. 5,2 Millionen Euro investierte das Unternehmen in die Modernisierung des Abholmarkts in Eisenstadt. „Wir sind ein Familienunternehmen und müssen auch mit der Zeit gehen. Wir sind seit 1990 hier in Eisenstadt mit einem Abholmarkt für Gastronomie tätig. Wir hatten die Notwendigkeit die Flächen in der Logistik und auch der Abholung zu erweitern. Das war der Grund, warum wir hier so viel investiert haben“, so Kastner.

Die offizielle Eröffnung des Abholmarktes in Eisenstadt war aber nicht der Schlusspunkt der Investitionen der Kastner-Gruppe im Burgenland. Auch in Jennersdorf ist ein Umbau mit einer Verdoppelung der Kapazität geplant.

