Pinkafeld: Empfang für Minister Hofer

Freitagnachmittag hat es einen offiziellen Empfang für den burgenländischen FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer in seiner Heimatstadt Pinkafeld gegeben. Der Minister zeigte sich gerührt.

Die Stadtkapelle Pinkafeld spielte auf und nach Angaben der FPÖ waren an die 400 Gäste gekommen - darunter zahlreiche Spitzenrepräsentanten der burgenländischen Parteien. Die Laudatio auf Hofer hielt seine langjährige politische Weggefährtin und jetzige dritte Landtagspräsidentin, Ilse Benkö (FPÖ).

zurück von weiter

Hofer: Mensch wichtiger als Partei

Norbert Hofer zeigte sich gerührt und gab seiner Freude Ausdruck, dass trotz der Kälte so viele Gäste nahezu zwei Stunden im Freien ausgeharrten: „Dass so viele da sind, das hat mich überrascht - vor allem auch, dass alle politischen Farben vertreten sind. Das zeichnet uns auch ein bisschen aus im Burgenland, dass es weniger wichtig ist, welcher Partei du angehörst, sondern, was für ein Mensch du bist. Und das war heute wirklich eine tolle Veranstaltung.“

ORF

Verkehr und Infrastruktur Thema im Südburgenland

Auch der Pinkafelder SPÖ-Bürgermeister Kurt Maczek kam, um dem derzeit wohl bekanntesten Pinkafelder zu gratulieren: „Im 81. Jahr der Pinkafelder Stadterhebung können wir sagen, Pinkafeld hat sich nicht nur erfolgreich entwickelt, es hat auch einen Pinkafeld-Minister. Da sind wir ganz besonders stolz darauf. Verkehr und Infrastruktur ist nicht nur österreichweit, sondern auch im Südburgenland ein Thema, und wir erhoffen uns natürlich, dass der Herr Minister fürs Südburgenland und auch für den Raum Pinkafeld das Seinige dazu beiträgt.“