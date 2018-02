Auto in Neusiedler See gestürzt

In Weiden am See ist am Dienstagabend ein Auto in den Neusiedler See gestürzt. Die Insassen konnten sofort gerettet werden. Die Feuerwehr Weiden musste den Pkw aus dem Wasser bergen.

Warum der Pkw in Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) in den Neusiedler See stürzte, ist unklar. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Weiden am See waren im Einsatz und mussten das Auto aus dem See bergen. Auch die Feuerwehrtaucher waren vor Ort und unterstützten bei der Bergung.