VHS: 750 Kurse 2018 im Angebot

Die Burgenländischen Volkshochschulen haben ihr neues Bildungsprogramm für das Frühjahr vorgestellt. 750 Kurse sind im Angebot - von Sprachlehrgängen über Themenabende bis hin zu Koch- und Yogakursen.

Einen Schwerpunkt haben die Volkshochschulen auf Schulungen in „Deutsch als Fremdsprache“ gelegt. Um das Zusammenleben von Flüchtlingen und Migranten mit den Burgenländern zu erleichtern, hat die VHS hat ihr Angebot an Kursen in „Deutsch als Fremdsprache“ ausgebaut. Nicht nur die Sprache, sondern auch Demokratiebildung werden in den Kursen vermittelt, sagte VHS-Geschäftsführerin Elisabeth Deinhofer.

„Wir haben Materialien entwickelt über wie wir zusammenleben, was wichtig bei uns ist, was wir unter Demokratie verstehen, oder wie wir miteinander umgehen. Wir haben versucht das auf eine einfache Ebene zu bringen mit vielen Bildern und einfachen Worten und Begriffen. Die Trainer sind sehr aktiv dabei und das bewährt sich sehr“, so Deinhofer.

Von Yoga bis Burger-Kochkurs

Kurse inklusive offizieller Sprach-Zertifikate gibt es auch in Englisch und für zahlreiche weitere Sprachen. Auch in anderen Bereichen ist das neue Programm vielfältig: Es reicht von Yoga über Burger- und Brunch-Kochkurse bis hin zu Selbstverteidigungsschulungen für Frauen, geleitet von burgenländischen Polizistinnen.

Einen Programmpunkt gestaltet der ehemalige Polizist und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) mit einem Vortrag und der Präsentation seines Buches. Der jetzige Landesrat spricht zum Thema „Sicherheit neu denken“. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Themenabende zum Gedenkjahr

Das Gedenkjahr zum „Anschluss“ von 1938 bildet einen weiteren Schwerpunkt. Hier gibt es Themenabende, Filme und Studienreisen, so Deinhofer.

„Die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung, die Volksabstimmung - zu diesen Themen machen wir jeweils einen Abend an verschiedenen Orten. Es gibt noch Menschen, die sich daran erinnern können, oder die es von ihren Eltern gehört haben - das ist noch immer spannend und wichtig“, sagte Deinhofer. Wie immer bietet die VHS auch die Möglichkeit, als Erwachsener Schul- und Lehrabschlüsse nachzuholen oder auch Lesen und Rechnen zu lernen.

Link: