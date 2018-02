Mann bei Waldarbeit schwer verletzt

In einem Waldstück im Gemeindegebiet von Purbach ist es am Montag zu einem schweren Forstunfall gekommen. Ein 77-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt. Er war alleine mit Baumschlägerungsarbeiten beschäftigt.

Kurz nach 13.30 Uhr wurde die Freiwillige Stadtfeuerwehr Purbach zu einer Personenrettung alarmiert. Ein 77-jähriger Mann war alleine in einem Waldstück mit Baumschlägerungsarbeiten beschäftigt. Als er auf einer Leiter in rund drei Metern Höhe einen Baumast entfernen möchte, kam es zu dem Unglück, sagte Purbachs Stadtfeuerwehrkommandat, Peter Fröch: „Der Ast ist scheinbar nicht in die Richtung gefallen, wo er ihn gerne gehabt hätte und hat ihn dann von der Leiter mitgerissen und wer war dann unter diesem Baum eingeklemmt. Wie lange er eingeklemmt war, ist nicht definierbar. er hat sich durch Hilferufe bei einem Spaziergänger bemerkbar gemacht.“

Musste von Rettungskräften befreit werden

Der 77-jährige erlitt schwere Verletzungen, war aber beim Eintreffen der Rettungskräfte ansprechbar. Die Helfer mussten den Mann befreien und dann mit einer Trage durch unwegsames Gelände transportieren. Bei einer nahe gelegenen Forststraße konnten sie den Schwerverletzten schließlich dem Notarzt-Team übergeben. Auch für die Retter selbst war es ein gefährlicher Einsatz, sagte Fröch: „Das prekäre bei dieser Situation - es war den meisten gar nicht bewusst - war, dass das ganze in einem Wildschweingehege passiert ist.“

Keine Lebensgefahr

Der 77-Jährige wurde in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Laut Auskunft der Landessicherheitszentrale erlitt er schwere Verletzungen, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.