Kultur präsentiert Pläne für 2018

Am Dienstag wurde in der Landesgalerie Burgenland in Eisenstadt das Ausstellungsprogramm präsentiert, das heuer in den fünf Museen und Galerien des Landes gezeigt wird. Zurückgeblickt wurde auch auf das Kulturjahr 2017.

Bei Burgenlands Kultur ist alles unter einem Dach: Im Vorjahr wurden die Kultur-Betriebe Burgenland gegründet - und damit die Museen, Galerien und Kulturzentren des Landes zusammengelegt.

„Weil es auch ein wichtiges Anliegen sein muss, dass die ganzen Administrationskosten, die Kosten, die dadurch entstehen, dass Kulturzentren, ein Landesmuseum, eine Landesgalerie und andere Einrichtungen betrieben werden, soweit wie möglich minimiert werden, um in weiterer Folge auch die entsprechenden Förderungen für den Kulturbereich zur Verfügung zu stellen“, sagt Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ).

ORF

ORF

Insgesamt fast 225.000 Besucherinnen und Besucher kamen 2017 zu den Ausstellungen, Theaterveranstaltungen und Seminaren. Die erfolgreichste Schau war die Reformationsausstellung im Landesmuseum, bei der 10.000 Gäste gezählt wurden.

Haydns Reisen und „Schicksalsjahr 1938“

2018 widmet sich das Landesmuseum der „Archäologie und dem Straßenbau im Burgenland“ sowie dem „Schicksalsjahr 1938“. Das Haydn-Haus thematisiert die London-Reisen des Komponisten Joseph Haydn. Zudem werden im Eisenstädter Wohnhaus des Musikers die originalen Wandmalereien freigelegt, sagt der Geschäftsführer der Kultur-Betriebe Burgenland Wolfgang Kuzmits.

„Damit geht für uns ein zehnjähriges Projekt zu Ende, dass wir die Wohnräumlichkeiten wirklich auf die historische Substanz zurückführen. Das ist das zweite große Schwerpunktthema im Haydnhaus. Da behaupte ich einmal: Eine Musikergedenkstätte mit so vielen Originalen wird man wahrscheinlich österreichweit oder weltweit in der Form nicht so schnell finden“, so Kuzmits.

Besonders wichtig ist den Verantwortlichen, zu den 22 Ausstellungen des Jahres 2018 auch ein ansprechendes Vermittlungsprogramm anzubieten.