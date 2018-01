Reaktionen nach Niederösterreich-Wahl

Von einem sensationellem Erfolg für die Volkspartei Niederösterreich sprach ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner am Wahlabend. Seitens der SPÖ Burgenland freute man sich über Stimmenzuwächse für die SPÖ Niederösterreich.

Das Team rund um ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und sie selbst hätten hervorragende Arbeit geleistet, sagte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner in einer ersten Reaktion nach den ersten Hochrechnungen am Wahlsonntag. Es sei ein sensationeller Erfolg für die Volkspartei Niederösterreich - mehr dazu in Hochrechnung: ÖVP NÖ holt wieder die „Absolute“.

Steiner: „Ergebnis auch hausgemacht“

Nach den ersten Hochrechnungen behalte die ÖVP die absolute Mehrheit - mehr dazu in ÖVP klarer Wahlsieger und verteidigt Absolute. Bei so einer „schwierigen Ausgangslage“, so ein unglaubliches Ergebnis hinzulegen, sei nicht nur der Rückenwind aus der Bundesregierung, sondern auch „hausgemacht“, so Steiner.

Niessl: „Beachtliches Ergebnis der Volkspartei“

Gratulationen nach der Landtagswahl in Niederösterreich gab es auch von der SPÖ Burgenland. Landeshauptmann Hans Niessl gratulierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Wahlerfolg. Das Ergebnis der Volkspartei sei „beachtlich“, so Niessl. Als besonderen Erfolg bezeichnete die SPÖ Burgenland den Stimmenzuwachs der SPÖ Niederösterreich unter Franz Schnabl - mehr dazu in SPÖ: „Sehen uns gestärkt“. Der Einsatz der SPÖ Niederösterreich und ihrem Spitzenkandidaten Franz Schnabl sei honoriert worden, so Niessl.

