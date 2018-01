Rezar neuer ARBÖ Österreich Präsident

Bei der Bundeskonferenz des Automobilklub ARBÖ in Wien wurde ARBÖ Burgenland Präsident Peter Rezar von den rund 150 Delegierten aus ganz Österreich zum Präsidenten den Bundesorganisation gewählt.

Der 62-jährige Peter Rezar bildet damit künftig, gemeinsam mit dem bisherigen Generalsekretär Gerald Kumnig, für die kommenden fünf Jahre die Spitze des Automobilklubs. Rezar folgt auf den bisherigen Präsidenten Heinz Hofer, dessen Ära nuzn nach zwölf Jahren endet. Er wurde für seine Verdienste rund um den Automobilklub zum Ehrenpräsidenten ernannt.

ARBÖ Burgenland

Serviceleistungen sollen weiter ausgebaut werden

Der neue ARBÖ-Präsident Rezar steht bereits seit 25 Jahren an der Spitze der burgenländischen Landesorganisation und ebenfalls bereits seit 25 Jahren Vizepräsident des österreichischen ARBÖ. Im Jahr 2006 war Rezar bereits einmal Präsident der Bundesorganisation. Er legte das Amt jedoch dann, mit der Begründung als Landesrat zu wenig Zeit zu haben, wieder zurück. Der ARBÖ vertrete 400.000 Mitglieder in ganz Österreich mit unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen, sagte Rezar in seiner Antrittsrede. Das oberste Ziele müsse es sein, dass sich alle Mitglieder verstanden und vertreten fühlen. Jedes Mitglied habe das Bedürfniss mobil zu sein und zu bleiben. Daher müsse das Handeln der Organisation darauf abzielen, diese Mobilität sicherzustellen, so Rezar.

Rezar kündigte außerdem an, dass der ARBÖ seine Serviceleistungen weiter ausbauen wolle. Das würden sich die Mitglieder erwarten und diesen Wunsch werde man erfüllen, sagte Rezar.