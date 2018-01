Neues Boot für Wasserrettung

Die Wasserrettung erhält heuer ein neues Motorboot für Einsätze auf dem Neusiedler See. Es kostet 260.000 Euro. Das Land Burgenland zahlt 230.000 Euro, den Rest finanziert die Wasserrettung über Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Das derzeit benutzte Boot der Wasserrettung sei mittlerweile 26 Jahre alt und zusehends reparaturanfällig, hieß es am Mittwoch bei der Präsentation in Oggau. Das neue Boot hat eine Länge von zehn Metern und ein Gewicht von 3,5 Tonnen und ist mit zwei Motoren ausgestattet, die zusammen 300 PS leisten. Es werde auf seine Aufgaben - wie beispielsweise Menschenrettung und Versorgung von Verletzten - speziell zugeschnitten sein, erläuterte Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ).

ORF

Die Mitglieder des Landesverbandes Burgenland der Österreichischen Wasserrettung, aber auch alle anderen freiwilligen Helfer von Blaulichtorganisationen, leisteten ausgezeichnete Arbeit und stellten unzählige Stunden ihrer Freizeit für den Dienst an der Gemeinschaft zur Verfügung, so Tschürtz. Ihm sei deshalb wichtig, dass man den Blaulichtorganisationen auch das notwendige und richtige Werkzeug in die Hand gebe, damit diese auch wirksam helfen können.