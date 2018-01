Bad Tatzmannsdorf: Neues Zentrum für Events

In Bad Tatzmannsdorf ist in den vergangenen Monaten ein multifunktionales Veranstaltungszentrum errichtet worden. Die Arbeiten sind abgeschlossen, in den nächsten Tagen wird die erste Veranstaltung in der neuen Location über die Bühne gehen.

Das Veranstaltungszentrum wurde direkt an den bestehenden Kultursaal des Kurzentrums angebaut. Das Herzstück ist der Saal, der bis zu 350 Personen Platz bietet. Der Vorstandsdirektor des Reduce-Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf, Leonhard Schneemann, spricht von einem Vorzeigeprojekt.

ORF

„Technisch hochgerüstet“

Das gesamte Veranstaltungszentrum umfasst ein geräumiges Foyer mit Catering-Möglichkeit, Künstlergarderoben und barrierefreien WC-Anlagen. Im alten Saal hingegen habe es im Sommer nicht selten 35 Grad gehabt, sagte Vorstandsdirektor Schneemann.

ORF

Der neue Saal sei „technisch hochgerüstet“ und verfüge auch über eine Klimaanlage. Genutzt werden soll der Saal für alle Arten von kulturtouristischen Veranstaltungen ebenso wie für Tagungen und Seminare, so Schneemann.

ORF

Die Bauzeit betrug 14 Monate, die Kosten waren mit 2,3 Millionen Euro veranschlagt. „Wir sind voll im Plan. Der Saal wird durch ein Gemeinschaftsprojekt finanziert. Es ist auch die Gemeinde mit im Boot und auch der örtliche Kurfonds. Wir konnten auch Förderungen über das Land Burgenland bekommen, den Rest haben wir vom Reduce-Gesundheitsresort aufgebracht“, so Schneemann. Offiziell eröffnet wird das neue Veranstaltungszentrum Bad Tatzmannsdorf am 15. April.