Pkw-Lenker mit 2,22 Promille erwischt

Bei der Schwerpunktaktion der Polizei in der Nacht auf Sonntag haben die Beamten einen Autofahrer erwischt, der 2,22 Promille Alkohol im Blut hatte. Insgesamt führte die Polizei rund 1.300 Kontrollen durch.

Die Polizei hatte Samstagnacht Alko- und Drogenlenker, Raser und jene Lenker im Visier, die beim Fahren mit dem Handy in der Hand telefonierten. Rund 1.300 Fahrzeuglenker wurden bei der landesweiten Schwerpunktaktion kontrolliert. Es wurden mehr als 900 Alkomat- beziehungsweise Alkovortests durchgeführt.

28-Jähriger unter Drogeneinfluss

Acht Lenker mit mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut wurden angehalten. Der höchste gemessene Wert wurde bei einem 46-jährigen Mann bei einer Verkehrskontrolle im Bezirk Oberpullendorf mit 2,22 Promille festgestellt.

In Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) ging der Polizei ein 28-jähriger Slowake, der unter Drogeneinfluss stand, ins Netz. Insgesamt wurden 114 Anzeigen und 142 Organstrafverfügungen ausgestellt.