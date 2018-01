Neusiedl/See: Nachfrage lässt Preise steigen

Kittsee, Parndorf und Neusiedl am See gehören österreichweit regelmäßig zu den Gemeinden mit den meisten Bevölkerungszuwächsen. Die große Nachfrage lässt die Preise von Bauplätzen, Wohnungen und Häusern steigen.

Aktuell zählt Neusiedl am See mehr als 8.200 Einwohner. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Bevölkerungsanzahl um ein Drittel gesteigert. Für die Gemeinde bedeutet das aber nicht nur mehr Steuereinnahmen sondern auch mehr Kosten für die Infrastruktur, sagte Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ): „Der vierte Kindergarten steht an, auch die Schule wird zu klein. Das ist bei Zuzug sicher ein großes Thema aber wir sind dabei dieses zu Lösen.“

Wohnbauprojekte werden umgesetzt

Derzeit werden einige Wohnbauprojekte umgesetzt, etwa in der ehemaligen Berger-Kaserne, wo 104 neue Wohnungen entstehen. Generell ist die Nachfrage nach Wohnraum in Neusiedl am See sehr hoch und das hat natürlich Auswirkungen auf die Preise, sagte der langjährige Immobilienmakler Josef Rittsteuer: „Das Problem ist, dass sich in Neusiedl am See in den letzten fünf, sechs Jahren die Parzellenpreise faktisch fast um 50 Prozent erhöht haben.“

300.000 Euro für 1.000 Quadratmeter

Für ein rund 1.000 Quadratmeter großes Grundstück in guter Lage kann man mit Kosten von rund 300.000 Euro rechnen. Trotz der steigenden Nachfrage gebe es aber keinen Engpass, so die Bürgermeisterin: „Wohnraum wird nicht knapp. Man muss einen kontrollierten Zuzug versuchen, damit es nicht zu viel wird, aber natürlich allen Generationen geboten wird, dass sie nach Neusiedl am See ziehen können, beziehungsweise sich ein Eigenheim aufbauen können.“ Jedes Jahr werden in Neusiedl am See durchschnittlich zwischen 200 und 300 neue Einwohner verzeichnet - Tendenz leicht steigend.