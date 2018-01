Hilfe unter gutem Stern

In ganz Österreich sind derzeit 85.000 Sternsinger unterwegs, um ihre Botschaft zu verkünden und Spenden zu sammeln. Im Burgenland engagieren sich heuer knapp 4.500 Kinder und Jugendliche mit ihren Begleitpersonen.

Von Haus zu Haus zu gehen und von der Geburt Christi zu erzählen, gehört schon seit Jahrhunderten zur Sternsinger-Tradition. Die meisten Menschen warten bereits auf Caspar, Melchior und Balthasar. Für Patricia Eisner aus Zagersdorf etwa, ist es eine liebgewordene Tradition.

„Es gehört einfach zur Weihnachtszeit dazu und es dient einem guten Zweck, das muss man unterstützen“, sagt sie. Gabriela Zarits sieht dabei auch einen pädagogischen Zusatznutzen: „Ich finde es wichtig, dass die Kinder Spenden für andere Kinder sammeln, denen es nicht so gut geht. Dass sie lernen, dass es anderen Kindern etwas bedeutet, wenn sie ihnen Zeit schenken. “

Sternsingergruppen ziehen in der Zeit von Weihnachten bis zum Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Jänner durch die Gemeinden, bringen an den Türen von Häusern und Wohnungen den Sternsingersegen an, inzensieren mit Weihrauch und sammeln Geld für wohltätige Zwecke. Der Heischebrauch des Sternsingens ist ab dem 16. Jahrhundert nachweisbar und wird auch als Dreikönigssingen (regional auch Dreikönigsingen) bezeichnet (Quelle: Wikipedia).