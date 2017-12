Krensdorfer Sternsinger bei Van der Bellen

Der Besuch der Sternsinger beim Bundespräsidenten in der Hofburg hat schon Tradition. Heuer begrüßte Alexander Van der Bellen auch eine Gruppe aus Krensdorf und würdigte ihr Engagement.

Rund 40 Sternsinger aus ganz Österreich waren beim Empfang in der Hofburg dabei. Van der Bellen bedankte sich bei ihnen: „Wir sind stolz auf euch, dass ihr Zeit, Kraft und Energie investiert, um Gutes zu tun und Spenden zu sammeln, damit die Welt fairer, gerechter, solidarischer werden kann.“

Peter Kubelka

Im Burgenland beteiligen sich rund 4.500 Kinder an der Sternsinger-Aktion der katholischen Jungschar. Die Sternsinger bringen den Neujahrssegen in die Häuser und sammeln für mehr als 500 Hilfsprojekte weltweit. Das Schwerpunkt-Land heuer ist Nicaragua - mehr dazu in Sternsingeraktion beginnt wieder.