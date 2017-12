Juwelierüberfall: U-Haft verhängt

Nach dem Überfall auf einen Juwelier in der Eisenstädter Fußgängerzone am Donnerstagvormittag ist über das festgenommene Quartett die U-Haft verhängt worden, sagte Roland Koch, Sprecher der Staatsanwaltschaft, am Sonntag auf Anfrage der APA.

Die Beschuldigten, drei Männer und eine Frau, sitzen in der Justizanstalt Eisenstadt ein. Die Ermittlungen dauern an. Koch hatte bereits am Samstag mitgeteilt, es bestehe der Verdacht, dass das Quartett einer international operierenden litauischen Bande angehört - mehr dazu in Überfall auf Juwelier: U-Haft beantragt.

ORF/Inge Maria Limbach

Entsprechende Hinweise müssten nun abgeklärt werden. An der Verantwortung der Beschuldigten habe sich gegenüber der Haft- und Rechtsschutzrichterin nichts geändert, führte der Sprecher weiter aus. Die erste Haftprüfung findet am 8. Jänner 2018 statt.

