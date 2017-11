Gedenken an ermordete Roma und Sinti

In Lackenbach ist am Samstag der während der NS-Herrschaft verschleppten und ermordeten Roma und Sinti gedacht worden. Ab 1940 waren in Lackenbach rund 4.000 Roma und Sinti unter unmenschlichen Bedingungen interniert.

Bis zu 2.300 Menschen waren zeitgleich in Lackenbach untergebracht, mussten im Steinbruch arbeiten und wurden größtenteils anschließend in die Vernichtungslager des nationalsozialistischen Regimes deportiert. Die Befreiung des Lagers in Lackenbach im Jahr 1945 erlebten nur 300 bis 400 Roma und Sinti. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es in Österreich insgesamt 11.000 Roma. Nicht einmal 3.000 überlebten den Holocaust.

ORF

150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Zur heurigen Gedenkfeier kamen rund 150 Menschen - darunter auch Landeshauptmann Hans Niessl, Landtagspräsident Christian Illedits und die Generalsekretärin des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, Hannah Lessing.

Lessing: Müssen weitermachen

Gerade die Gedenkveranstaltung in Lackenbach sei für sie eine, die funktioniere, weil Schülerinnen und Schüler kämen, sagte Lessing. Die Jugendlichen seien nicht einfach nur anwesend, sondern auch aufgefordert, für die Gedenkfeier etwas vorzubereiten. Dabei müssten sie sich mit dem Thema auseinandersetzen und nur so könne es gehen, meinte Lessing: „Man erreicht mit Mahnen und Gedenken leider eh nie alle, aber wir haben in den letzten 20 Jahren in den Schulen viele Schüler erreicht, die unsere Gesellschaft heute ausmachen. Daher müssen wie sowieso weitermachen.“