Bielers letzte Budgetrede

Am Donnerstag stehen gleich zwei Sitzungen auf dem Programm des Landtages: Denn nach der Sitzung mit Fragestunde, Anträgen und Beschlüssen hält Finanzreferent Helmut Bieler (SPÖ) die Budgetrede.

Am Beginn des Sitzungstages steht aber eine Angelobung: Peter Heger wird als SPÖ-Landtagsabgeordneter angelobt. Er ist der Nachfolger von Klaudia Friedl, die in den Nationalrat wechselte - mehr dazu auch in Nationalräte werden angelobt. Hegers Platz im Bunderat übernimmt der Inzenhofer Bürgermeister Jürgen Schabhüttl (SPÖ).

Vier Gesetzesänderungen

Insgesamt stehen vier Gesetzesänderungen auf der Tagesordnung. Eine davon betrifft das Pflichtschulgesetz und soll mehr Flexibilität bringen - auch in der Nachmittagsbetreuung, sagte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. Gruppengrößen für zweisprachige allgemeine Pflichtschulen würden flexibilisiert. Bisher sei es mit 18 Kindern sehr fix gestaltet gewesen, so Hergovich: „Künftig ist es so, dass ein Korridor zwischen 18 und 25 Kindern geschaffen wird.“

ORF/Andreas Riedl

Von der FPÖ kommt unter anderem ein Initiativantrag, um den Einsatz von Parkkrallen zu ermöglichen. Wenn eine Verfolgung anders nicht möglich sei, wenn es zu mehrfachen Übertretungen komme, dann werde man unter anderem nach dem Vorbild Oberösterreichs jetzt die Möglichkeit für Gemeinden schaffen, per Verordnung entsprechende Vorkehrungen zu treffen, sagte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar im Vorfeld der Sitzung.

ORF/Andreas Riedl

Die ÖVP bringt einen Dringlichkeitsantrag zur Bahnschleife Eisenstadt ein - mehr dazu in Bahnschleife Eisenstadt: Erneutes Bauverfahren. Denn Wulkaprodersdorf habe eine Variante zur Bahnschleife vorgelegt, die kostengünstiger und für Menschen und Grundstücke weniger belastend sei, sagte ÖVP-Parteichef Thomas Steiner. Daher habe sich die Volkspartei Burgenland mit dem Antrag für die Wulkaprodersdorfer Bevölkerung ausgesprochen, nun sollten sich die Landtagsparteien deklarieren. Außerdem steht ein ÖVP-Antrag zum Thema Bürokratieabbau auf der Tagesordnung.

Grüne, SPÖ und FPÖ für Integrationspreis

Die Grünen zeigten sich schon am Mittwoch erfreut darüber, dass ihr Antrag auf einen burgenländischen Integrationspreis Anklang findet. Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) habe bereits die Umsetzung für 2018 zugesagt. Da sich die SPÖ im Landtag schwertue, einem Antrag der Grünen zuzustimmen, hätte man sich auf einen gemeinsamen Abänderungsantrag, den auch die FPÖ mittrage, geeinigt, so die Landtagsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik. Mit dem Preis sollen künftig Menschen ausgezeichnet werden, die ehrenamtlich für die Integration von Flüchtlingen, Asylwerbern und Asylberechtigten arbeiten.

Bielers Budgetrede in zweiter Sitzung

Nach der ersten Sitzung wird dann am Abend SPÖ-Finanzlandesrat Helmut Bieler in der Budgetrede auf die Schwerpunkte des Landesvoranschlags für 2018 eingehen. Dabei wird wohl auch etwas Wehmut mitschwingen, denn es ist die letzte Rede und das letzte Budget Bielers. Er geht ab Jänner in Pension - mehr dazu in Offiziell: Doskozil ersetzt Bieler.