Neue ÖBB-Fahrpläne: Schneller nach Wien

Am 10. Dezember ändern die ÖBB ihre Fahrpläne. Auch im Burgenland wird es Neuerungen und mehr Züge geben. Vor allem vom Bezirk Neusiedl am See aus geht es dann schneller nach Wien.

Im Burgenland gibt es für Pendler, die von Nickelsdorf, Neusiedl am See oder Bruck an der Leitha nach Wien fahren, ab Dezember Erleichterungen. Es fahren künftig mehr Züge nach Wien und zurück, erklärt der Pressesprecher des Verkehrsverbundes Ost-Region, Georg Huemer.

„Viele burgenländische Pendler fahren über Bruck an der Leitha nach Wien, hier können wir ab 10. Dezember voraussichtlich einen Halb-Stunden-Takt ganztags von Montag bis Freitag anbieten. Jetzt gibt es zwar auch schon einen Halbstundentakt, allerdings nur in der Früh und am Abend, das können wir jetzt den ganzen Tag durchziehen. Das bringt rund 3.600 zusätzliche Sitzplätze“, so Huemer.

ORF

Von Bratislava nach Wien im Stundentakt

Änderungen sind auch auf der Strecke Neusiedl am See-Wien geplant. Auch hier werden die Züge im Halbstundentakt fahren - und zwar direkt. Auch auf der Strecke Nickelsdorf-Wien Hauptbahnhof wird es ab 10. Dezember Verbesserungen geben. „Um 7.01 Uhr wird es einen neuen Zug Nickelsdorf-Wien Hauptbahnhof geben, für Pendlerinnen und Pendler, die um diese Zeit nach Wien müssen. Da gibt es einen zusätzlichen Zug am Abend zurück, das bringt auf dieser Strecke ungefähr 1.000 zusätzliche Sitzplätze“, sagt Huemer.

Zusätzlich fahren künftig die Züge von Bratislava-Petrzalka nach Wien auch am Wochenende im Stundentakt. Derzeit sind die Züge nur unter der Woche stündlich nach Wien unterwegs. Im Bezirk Mattersburg und Eisenstadt kommt es zu keinen nennenswerten Veränderungen. Ab Dienstag kann man die neuen Fahrpläne online beim Verkehrsbund Ostregion (VOR) nachlesen.

