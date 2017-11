Diebesbande in Parndorf geschnappt

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen mehrere Diebe gefasst, welche in einem Einkaufszentrum in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) aktiv waren. Die Verdächtigen hatten es auf Kleidung und Bargeld abgesehen.

Eine vierköpfige Gruppe aus Tschechien hatte am Samstag aus mehreren Geschäften Kleidungsstücke gestohlen. Laut Polizei hatten die drei Männer und eine Frau die Kleidung in Umhängetaschen versteckt und so aus den Geschäftslokalen gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag mit. Über einen 28-jährigen Mann und eine 31-jährige Frau wurde die Untersuchungshaft verhängt, zwei 29-jährige Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Auch eine 25-jährige Niederländerin sowie eine 40-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann aus Rumänien wurden angezeigt. Sie hatten am Samstag bzw. Donnerstag Privatpersonen Bargeld aus den Geldbörsen gestohlen.