Zehn Jahre Rockmusik aus dem Burgenland

„The Overalls“ und „A Caustic Fate“ wurden heuer vor zehn Jahren gegründet. Ihre Live-Konzerte haben sie schon bis nach Brasilien gebracht. Den zehnten Geburtstag feierten sie mit einem gemeinsamen Jubiläumskonzert.

Die Bands „The Overalls“ aus dem Bezirk Eisenstadt und „A Caustic Fate“ aus dem Bezirk Mattersburg stehen für Rockmusik aus dem Burgenland. Beide Gruppen haben schon mehrere CDs herausgebracht und sind auch international bekannt und mit Live-Konzerten unterwegs.

Live is Life - man probt für die Bühne

„Das ist wirklich ein super Feeling. Man probt täglich oder wöchentlich im Proberaum um dann live zu spielen, vor den Leuten, der Familie und den Freunden. Also ich lebe dafür“, schwärmt Sascha Weninger von „A Caustic Fate“. Auch Andreas Meller von „The Overalls“ ist mit ganzem Herzen dabei: „Das, was wir vorbereiten im Proberaum, was wir schreiben, wo unser Schweiß drinnen steckt - das live zu präsentieren, das ist für uns das Schönste.“

Zehn Jahre - ein Blick zurück

Thomas Schrempf von „The Overalls“ erinnert sich zurück: „Bei einem Event in Eisenstadt, das wir gemeinsam geplant haben, hat uns noch eine Band gefehlt und da haben wir einfach beschlossen: Masken auf, Overall an und los geht´s.“ Auch bei Philipp Renisch von „A Caustic Fate“ war es sehr spontan: „Wir haben alle schon Bands gehabt und einige haben als DJs in Bars aufgelegt. Als es dann mit den alten Bands zu Ende gegangen ist, haben wir uns kurzerhand im Proberaum zusammengesetzt und beschlossen, eine Band zu gründen.“

Großes Jubiläum im kleinen Rahmen

Das große zehnjährige Jubiläum wollten die beiden Bands im kleinen Rahmen gemeinsam feiern - nur mit Freunden und langjährigen Wegbegleitern. „Ohne Fans und Unterstützer, ohne Leite, die zu unseren Konzerten kommen oder uns auf andere Weise unterstützen, wären wir als Band gar nicht dort, wo wir jetzt sind“, so Philipp Renisch von „A Caustic Fate“.

Viele Liebe und einen langen Atem

Für so eine lange Zeit gemeinsam auf der Bühne braucht es viel Liebe zur Musik und einen langen Atem. „Wir haben erst vor kurzem einen Rückschlag gehabt: Unser alter Drummer ist ausgestiegen und wir haben einen neuen Schlagzeuger gesucht. Wir haben Gott sei Dank schnell einen neuen gefunden, der uns dann auch wieder neue Motivation geliefert hat.“ erzählt Philipp Renisch von „A Caustic Fate“.

Im Ausland unterwegs

Sowohl „A Caustic Fate“, als auch „The Overalls“ hat die Musik schon ins Ausland bis nach Brasilien gebracht. „Das Reisen, das Herumkommen, die Reaktionen auf die Musik ganz wo anders - Es sind in den zehn Jahren jetzt schon 13 verschiedene Länder, die wir bespielt haben, und wir hoffen, dass doch noch einige dazukommen, in den nächsten Jahren“, so Thomas Schrempf von „The Overalls“

Zehn Jahre sind lange nicht genug. Sowohl „A Caustic Fate“ als auch „The Overalls“ möchten im kommenden Jahr neue Musik herausbringen.