Martini: Erinnerung an Nächstenliebe

Im Eisenstädter Dom wurde am Samstag die Martinimesse gefeiert. Bischof Ägidius Zsifkovits begrüßte dabei Vertreter der Landespolitik, Pfarrvertreter aus dem gesamten Burgenland sowie auch Weihbischof Hansjörg Hofer aus Salzburg.

Für Bischof Zsifkovits ist Martini ein besonderer Tag, der Heilige Martin sollte in der heutigen Zeit ein Vorbild sein. „Wir können für unser Leben und für unsere gesellschaftliche Situation sehr viel mitnehmen. Denn auch Martin hat in einer Umbruchsphase gelebt, wo sich die Zeit vom Altertum zum Mittelalter gewandelt hat, eine Zeit voller Ängste und Herausforderungen. Wir leben in einer ähnlichen Zeit. Und da erinnert uns Martin an Spiritualität, Solidarität und an Barmherzigkeit sowie Nächstenliebe. Und das ist heute mehr als gefragt“, so Zsifkovics.

ORF

ORF

