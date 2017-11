„Status Quo“ und „Parov Stelar“ im Schlosspark

2017 haben 15.000 Besucher die Schlossparkfestivals in Eisenstadt besucht. 2018 möchte man bei der „Nova Jazz & Blues Night“ und dem „Lovely Days Festival“ noch mehr Besucher verzeichnen. Mit dem exklusiven Österreich-Konzert von „Parov Stelar“ und „Status Quo“ möchte man punkten.

Die zwei Tage der Schlossparkfestivals werden 2018 um eine Woche vorverlegt. Die Nova Jazz and Blues Night findet am 29. Juni statt, das Lovely Days einen Tag später, am 30. Juni. Veranstalter Ewald Tatar möchte bei der Nova Jazz and Blues Night noch mehr tanzbare Musik bringen und holt Parov Stelar zu einem exklusiven Österreich-Konzert nach Eisenstadt.

„Parov Stelar ist üblicherweise ein Garant für viele Besucher, zum Beispiel war die Burg Klamm, die wir im Vorjahr auch bespielt haben, schon Wochen vorher mit 9.000 Besuchern restlos ausverkauft. Wir wollen in Eisenstadt keine 13.000 Besucher erwarten, aber zumindest deutlich mehr als in den letzten Jahren bei der Nova Jazz and Blues Night“, so Tatar.

Keine Konzerte im Haydnsaal

Weitere Größen, die auftreten werden: Gregory Porter, Jestofunk und Greek Power. Zwei weitere Bands werden noch fixiert. Bei den Lovely Days konnten Status Quo gewonnen werden. Weiters sind Jimmy Cliff, Eric Burdon, Manfred MansEarth Band, der Newcomer Gary Clark Jr und die Lokalmatadoren Rudi Treiber und Band mit dabei. 2018 wird der Haydnsaal nicht bespielt. Erstmals gibt es zwei Kategorien bei den VIP-Tickets.

Tatar setzt auch auf Kombi-Tickets für beide Tage. Er geht davon aus, dass die Zahl im Jahr 2018 steigen und zwischen 1.000 und 2.000 Kombi-Tickets liegen wird. Seitens der Esterhazy Betriebe und der Stadtgemeinde Eisenstadt zeigt man sich gleichermaßen zufrieden mit dem Mehrwert den die Schlossparkfestivals der Landeshauptstadt bringen.

Link: