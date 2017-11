Kutrowatz-Brüder bekommen „Europan“

Die Pianisten Eduard und Johannes Kutrowatz sind am Donnerstag in Purbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) mit dem „Europan“ ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wird jährlich vom Europaforum Burgenland vergeben.

Der „Europan“ wird jedes Jahr an Persönlichkeiten vergeben, die sich um die Gesellschaft im pannonischen Raum und um den europäischen Gedanken besonders verdient gemacht haben. In den vergangenen Jahren ging diese Auszeichnung an Persönlichkeiten aus dem Bereich Politik, wie Alois Mock oder Otto Habsburg, ebenso wie an Unternehmer wie Michael Leier oder Paul Blaguss.

ORF

„Mit Musik Vorurteile abbauen“

In diesem Jahr ging der „Europan“ an die beiden Intendanten des Liszt-Festivals Raiding (Bezirk Oberpullendorf) Eduard und Johannes Kutrowatz. Mit ihrer Musik sorgen die Brüder über geographische Grenzen hinweg für Verständigung zwischen Völkern und den Abbau von Vorurteilen, sagte der ehemalige Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Steindl, er ist seit Mai 2017 Obmann des Europaforums, bei der Verleihung des „Europan“ in Purbach.

ORF

Der Begriff Europa spiele eine wichtige Rolle bei ihrer musikalischen Arbeit, sagten Eduard und Johannes Kutrowatz. „Gerade mit der Person Liszt haben wir den ersten großen Europäer praktisch an unsere Flagge geheftet. Durch diese Symbolfigur Franz Liszt ist Europa zusammengerückt. Wir versuchen sein Erbe zu wahren“, so die Kutrowatz-Brüder.

